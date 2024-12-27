نجاة مدير الصحة العالمية من قصف مطار صنعاء

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنه لم يصب، هو أو أفراد بعثة الأمم المتحدة، بأذى جراء القصف الصهيوني الذي استهدف مطار صنعاء الدولي يوم الخميس، حين كانوا يهمّون بركوب طائرتهم لمغادرة العاصمة اليمنية، وأفاد بإصابة أحد أفراد طاقم الطائرة.

وقال غيبريسوس في منشور على موقع إكس « ونحن على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين، تعرض المطار لقصف جوي. أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا.

وأفادت التقارير باستشهاد شخصين على الأقل في المطار ».

وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية « تضرر برج مراقبة الملاحة الجوية وصالة المغادرة، على بعد أمتار قليلة منا، وكذلك المدرج ».

وأوضح غيبريسوس أنهم مضطرون للانتظار إلى حين إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار حتى يتمكنوا من المغادرة، وأعرب عن تعازيه لعائلات اليمنيين الذين استشهدوا في الهجوم.

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