نزار آميدي رئيسا للجمهورية العراقية

انتخب مجلس النواب العراقي اليوم السبت، نزار آميدي رئيساً للجمهورية خلفاً لعبد اللطيف رشيد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن آميدي أكد في كلمة عقب أدائه اليمين الدستورية، إدراكه لحجم التحديات التي تواجه البلاد، مشدداً على التزامه بالتعاون مع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية لتعزيز الاستقرار والعمل الوطني المشترك.

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي جميع العراقيين إلى تحمل مسؤولياتهم لدفع البلاد نحو بر الأمان، مؤكداً ضرورة أن يقدم الإطار التنسيقي مرشحه لتكليف رئيس الوزراء خلال 15 يوماً، بهدف تسريع تشكيل الحكومة الجديدة.

بدوره، اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، انتخاب آميدي خطوة مهمة تعزز المسار الديمقراطي وتستكمل الاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى تطلع العراقيين لتشكيل حكومة ائتلافية قوية تحافظ على الثوابت الوطنية والدستورية.

وكان آميدي حصل في الجولة الأولى على 208 أصوات مقابل 17 صوتاً لمنافسه مثنى أمين، قبل أن يحسم الجولة الثانية بـ227 صوتاً.