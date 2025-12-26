نيجيريا: الجيش الأمريكي يشن غارات على مواقع لـ «تنظيم الدولة» بأمر من ترامب

نشرت وزارة الحرب الأمريكية، الجمعة، مشاهد تظهر العملية العسكرية التي شنتها قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا، ضد تنظيم « داعش » في نيجيريا.

وظهرت في مقطع مصور، نشر على حساب الوزارة بمنصة « إكس »، قطعة بحرية أمريكية تطلق مقذوفات تجاه أحد الأهداف، مرفقة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الضربة العسكرية ضد « داعش » في نيجيريا.

بدوره، علق وزير الحرب بيت هيغسيث الأمريكي على العملية العسكرية قائلا: « كان الرئيس واضحا الشهر الماضي: يجب أن يتوقف قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا وفي أماكن أخرى ».

وكتب في تدوينة عبر حسابه بمنصة « إكس »: « وزارة الحرب دائما على أهبة الاستعداد، وقد اكتشف تنظيم داعش ذلك الليلة – في عيد الميلاد. المزيد قادم ».

وكانت القيادة الأمريكية في إفريقيا أعلنت في بيان على منصة « إكس » أنها نفذت ضربة « بناء على طلب السلطات النيجيرية أسفرت عن مقتل العديد من إرهابيي تنظيم الدولة الاسلامية ».

