هاريس تهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات

هنأت كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، منافسها الجمهوري دونالد ترامب، على فوزه.

وقال أحد مساعدي هاريس في تصريح لشبكة « سي إن إن » الأمريكية إن نائبة الرئيس الحالي هاتفت ترامب بعد فوزه، وأعربت له عن تهانيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وأوضح أن هاريس أكدت خلال المكالمة على أهمية انتقال السلطة بشكل سلمي، مشيرة إلى أهمية أن يمثل الرئيس المنتخب جميع الأمريكيين.

وبذلك، تكون هاريس قد قبلت رسميًا هزيمتها في الانتخابات، ومن المتوقع أن تلقي خطابًا في الساعة 21:00 تغ لتقييم النتائج.

وتمكّن ترامب من الحصول على تأييد أكثر من 270 مندوبًا، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 جانفي 2025 ليبدأ رسميًا مهامه الرئاسية.

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