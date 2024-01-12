هجوم أمريكي وبريطاني على اليمن يستهدف مواقع تابعة للحوثيين

بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.

وقال مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت « ولكن تحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات ».

وأكد المسؤول أن الضربات الأمريكية البريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن أصابت أهدافها، وأشار مسؤول دفاعي أمريكي للجزيرة إلى أن الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن شاركت فيها سفن وطائرات حربية وغواصات.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، جاءت ردا على هجمات الجماعة « غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار ».

وأوضح أوستن أن الضربات في اليمن استهدفت « القدرات الحوثية للطائرات المسيرة والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي ».

من جانبه أشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع غرانت شابس إلى أن طائرات التايفون نفذت ما وصفها بضربات دقيقة على هدفين عسكريين للحوثيين إلى جانب القوات الأمريكية.

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