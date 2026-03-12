هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية إيطالية في أربيل بالعراق

أعلنت وزارة الدفاع الايطالية في بيان لها، اليوم الخميس، أن قاعدة عسكرية إيطالية في إقليم كردستان العراق تعرضت لهجوم صاروخي خلال الليل.
وقالت الوزارة، بعد منتصف ليل الخميس بقليل: « سقط صاروخ على قاعدتنا في أربيل. لا يوجد قتلى أو جرحى بين أفراد القوات الإيطالية. الجميع بخير ».
من جهته، قال قائد الوحدة الإيطالية في أربيل، العقيد ستيفانو پيتسوتّي: « نحن ما نزال في الملاجئ »، مشيرا إلى « وقوع بعض الأضرار، لكن لم تحدث أية إصابات ».
وفي حديث مع محطة (سكاي نيوز24) الإخبارية الخميس، أضاف القائد العسكري، أن « المعسكر كان في حالة تأهب قصوى بسبب الأزمة الراهنة، وعند حوالي الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، تم تفعيل حالة التأهب للتحالف بسبب تهديد جوي »، وقد « اتبعت الإجراءات المحددة من قبل جميع الأفراد، وانتقلوا بأمان إلى ملاجئهم الخاصة ».
كلمات البحث :أربيل;العراق;قاعدة عسكرية;هجوم صاروخي
