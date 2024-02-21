هجوم صاروخي يستهدف مبنى سكنياً في منطقة كفرسوسة بدمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية « سانا » اليوم الثلاثاء، أن عدواناً صهيونيا استهدف صباح اليوم مبنى سكنياً في منطقة كفرسوسة بدمشق.

وأفاد التلفزيون السوري باستشهاد شخصين على الأقل في العدوان، الذي أكدت مصادر أخرى أنه نُفّذَ بأربعة صواريخ.

وأكدت المصادر ذاتها وجود إصابات في العدوان الصهيوني، لافتة إلى أنّ سيارات الإسعاف تنقل عدداً من المصابين إلى المستشفيات القريبة.

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