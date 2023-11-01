هنية: حماس قدمت تصورا شاملا لوقف العدوان ونتنياهو سبب الحرب

توعد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية في كلمة له اليوم الأربعاء، جيش الاحتلال الصهيوني بمزيد من الخسائر في قطاع غزة، وكشف أن حماس قدمت تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وفتح المعابر وإبرام صفقة لتبادل الأسرى.

وشدد هنية على أن المقاومة الفلسطينية « تلقن العدو كل يوم درسا جديدا في العسكرية المبنية على أكتاف رجال مؤمنين » مؤكدا أن كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس وفصائل المقاومة تقاتل جيش الاحتلال في كافة المحاور وتتصدى بكل بطولة وبسالة غير آبهة بدباباتهم أو قصفهم المتواصل.

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني بصموده وثباته وتشبته بأرضه أفشل مخططات العدو بـ « نكبة جديدة من التهجير والشتات ».

وكشف رئيس حماس أنهم أبلغوا الوسطاء بضرورة « وضع حد للمجزرة والإبادة الجماعية فورا » وأن الحركة قدمت « تصورا شاملا يبدأ بوقف العدوان وفتح المعابر مرورا بصفقة لتبادل الأسرى وانتهاء بفتح المسار السياسي لقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحق تقرير المصير ».

وأكد هنية أن نتنياهو يماطل ويخادع جمهوره بوعود زائفة، مشددا على أن الفلسطينيين لن يسمحوا له بتحقيقها و « قد فشلت حكومات تل أبيب المتعاقبة في تحقيق أي من وعودها ».

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