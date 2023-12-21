واشنطن بوست: لا أدلة على دخول الأنفاق من مجمع الشفاء

كشف تحقيق لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن أدلة الكيان الصهيوني لا ترقى لمستوى إظهار أن حركة حماس استخدمت مستشفى الشفاء مركزا للقيادة والسيطرة.

وأضاف التحقيق أن أيا من المباني الخمسة بمستشفى الشفاء التي حددها جيش الاحتلال ليس مرتبطا بشبكة الأنفاق.

كما أكد التحقيق أنه لا أدلة على إمكانية دخول الأنفاق من داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي.

وفي وقت لاحق من التحقيق، أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن، أن « فريق المنظمة الذي ظل يقدم الإمدادات الطبية للمستشفيات في شمال قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة، لم يرصد أي استخدام للمراكز الطبية من قبل حركة (حماس) ».

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