واشنطن تشنّ ضربات ضد إيران ردًا على إسقاط « الأباتشي »

شنّت الولايات المتحدة الأمريكية مساء الثلاثاء، ضربات على إيران وذلك ردًا على إسقاط المروحية التابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان، إنها « شنت في الخامسة بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، ضربات دفاعية ضد إيران… ردًا على إسقاط مروحية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي أمس ».

وأضاف البيان: « تُعد هذه المهمة ردًا متناسبًا مع العدوان الإيراني غير المبرر ».

وبعد وقت قصير من الإعلان الأمريكي عن الضربات، أفادت وكالة أنباء « مهر » الإيرانية شبه الرسمية بسماع دوي انفجارات في مدينة سيريك الساحلية.

كما ذكرت الوكالة أنه « لم يتم تحديد طبيعة هذه الأصوات بدقة حتى الآن، ولم تُدلِ أي جهة عسكرية أو أمنية رسمية بأي تعليق حول سبب الانفجارات ».

كما سُمع دوي انفجارات في مدينتي بندر عباس وقشم، الواقعتين على مضيق هرمز، وفقاً لـ »مهر ».

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن رد الولايات المتحدة على إسقاط إيران لمروحية أمريكية « قوي وفعّال للغاية ».

وأضاف ترامب لجوناثان كارل من قناة ABC، الذي أفاد بأنه كان يتحدث هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي لحظة إعلان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) عن الضربات: « أعتقد أنه من المهم جدًا الرد. لقد أسقطوا مروحية، ونحن نرد الآن ».

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