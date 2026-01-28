واشنطن تفرج عن أموال فنزويلية مجمّدة

أعلنت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز أن الولايات المتحدة بدأت الإفراج عن أموال حكومية مجمدة بموجب العقوبات الأمريكية المفروضة على كاراكاس منذ عام 2019.

وأضافت رودريغيز، التي تتولى الرئاسة بالوكالة منذ اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في عملية عسكرية أمريكية مطلع الشهر الحالي، أن « رفع التجميد عن موارد فنزويلا، وهي ملك للشعب الفنزويلي، سيسمح بتوجيه استثمارات كبيرة لشراء تجهيزات طبية من الولايات المتحدة ودول أخرى ».

ولم تكشف الرئيسة المؤقتة عن قيمة الأموال التي بدأ الإفراج عنها.

وكان الرئيس المعتقل مادورو قد قدّر في عام 2022 أن حجم الأموال المجمدة لا يتجاوز 30 مليار دولار.

