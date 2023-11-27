واشنطن تُعلن إفشال اختطاف سفينة للاحتلال وتُرسل حاملة طائرات لخليج عدن

أعلنت واشنطن اليوم الاثنين، إفشال البحرية الأمريكية محاولة استيلاء مسلحين على سفينة تديرها شركة مملوكة لصهاينة في خليج عدن، كما قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه المدمرة الأمريكية « ماسون » التي كانت في منطقة العملية وفشلا في إصابة الهدف.

كما ذكرت القيادة الوسطى الأمريكية أن حاملة الطائرات أيزنهاور والمجموعة الضاربة المرافقة لها عبرت مضيق هرمز ووصلت إلى مياه الخليج لدعم مهام القيادة، وستقوم بدوريات في مياه الخليج العربي لضمان حرية الملاحة.

وقال مسؤولان أمريكيان إن المدمرة « ماسون » استجابت لنداء استغاثة من ناقلة الكيماويات « سنترال بارك » المملوكة لعائلة عوفر الصهيونية، وتأكدت أنها آمنة وساعدت في ضمان سلامتها.

وفي وقت سابق، قال مسؤول دفاعي أمريكي إنه يُعتقد أن مسلحين مجهولين احتجزوا ناقلة النفط « سنترال بارك » في خليج عدن أمس الأحد.

وأظهرت بيانات « إل إس إي جي » أن ناقلة النفط الصغيرة تديرها شركة « زودياك ماريتايم ليمتد » المملوكة لصهاينة، وهي شركة دولية لإدارة السفن مقرها لندن.

وكانت شركة الأمن البحري « إمبري » أعلنت أن جهة ما -لم تحددها- صعدت على متن ناقلة النفط التابعة لشركة بريطانية « مرتبطة بتل أبيب »، وذلك بالقرب من السواحل اليمنية قرب عدن، ورجحت الشركة أن يكون الحادث مرتبطا بعوامل سياسية.

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