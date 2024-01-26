واشنطن تُعلّق مؤقتا التمويل الإضافي المخصص لـ « الأونروا»

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر اليوم الجمعة، أن الولايت المتحدة تشعر بالقلق إزاء مزاعم بأن 12 من موظفي الأونروا ربما تورطوا في هجوم حماس عل تل أبيب يوم 7 أكتوبر، وأنها أوقفت تمويلهم مؤقتا .

وأفاد ميلر بأن : « وزارة الخارجية علّقت مؤقتا التمويل الإضافي للأونروا بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة للرد عليها » ، مضيفا: « يجب على كل من شارك في هجمات 7 أكتوبر أن يحاسب على أفعاله » .

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