واشنطن: لا يوجد دليل على استخدام حماس الأسرى الأمريكيين وسيلة ضغط

قال البيت الأبيض إن المسؤولين الأميركيين لا يرون أي مؤشرات على أن مقاتلي كتائب عز الدين القسام يرفضون إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين في غزة لاستخدامهم وسيلة ضغط.

وتعتقد واشنطن أن المقاومة في غزة تحتجز ما بين 8 و9 أمريكيين مزدوجي الجنسية أسرى، بعد إطلاق سراح طفلة أمريكية مزدوجة الجنسية تبلغ 4 سنوات قبل أيام.

وأُفرج يوم الثلاثاء، عن مجموعة جديدة من الأسرى المحتجزين في غزة مقابل إطلاق تل أبيب سراح 30 سجيناً فلسطينياً، وذلك بعد تمديد الهدنة بين الكيان المحتل وحركة حماس ليومين.

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