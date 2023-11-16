واشنطن وأوروبا يدفعون لنشر قوة حفظ سلام دولية في غزة

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر لم تسمها أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن بحث نشر قوة حفظ سلام دولية في غزة قد يدفع تل أبيب للإسراع بإنهاء عمليتها.

وأوضحت المصادر أن واشنطن وحلفاءها الأوروبيين يدفعون نحو خطة لنشر قوة حفظ سلام دولية في قطاع غزة بعد الحرب.

وفي سياق متصل، ذكرت بلومبيرغ عن مسؤولين صهاينة قولهم إنه ليس لدى تل أبيب ثقة كبيرة في أي جهة خارجية تدخل غزة.

وأوضحت الوكالة أن الدول العربية مترددة بمناقشة خطط مفصلة بشأن غزة ومتمسكة حاليا بدعوات وقف إطلاق النار.

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