وزارة الخارجية الليبية تنفي التواصل مع الإدارة الأمريكية بشأن ترحيل مهاجرين إلى ليبيا

نفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكل قاطع صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود تواصل بين مسؤولين ليبيين والإدارة الأمريكية السابقة بشأن قبول مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة إلى ليبيا.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على « فيسبوك » أن هذه المزاعم تأتي بالتزامن مع انتشار صور للنائب إبراهيم الدرسي تظهره في « وضع احتجاز مهين وغير إنساني »، ما أحدث « صدمة واسعة » لدى الرأي العام المحلي والدولي.

وأضافت الوزارة أن هذه المزاعم لا تستند على أي مصدر رسمي أو وثائق موثوقة ، معتبرة نشرها يعد جزاء من « حملة دعائية ممنهجة تهدف إلى صرف الأنظار عن المطالب المشروعة بالكشف عن الجهة المتورطة في تعذيب واختطاف نائب برلماني وتحويل بوصلة النقاش العام من قضية إنسانية خطيرة إلى ادعاءات مزيفة » وفقا للبيان.

وأكدت الوزارة في بيانها أن موقف حكومة الوحدة الوطنية من ملف الهجرة غير الشرعية واضح وثابت ويرتكز على احترام السيادة الوطنية ورفض أي محاولات لإعادة توطين أو استخدام الأراضي الليبية كبديل لحلول مفروضة من الخارج.

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