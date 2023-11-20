وزراء خارجية دول عربية ومسلمة في الصين لبحث حرب غزة

يزور وفد يضم وزراء خارجية السلطة الفلسطينية وأربع دول عربية ومسلمة الصين، اليوم الإثنين والثلاثاء، لبحث الحرب على غزة، وفق ما أعلنت الخارجية الصينية في بكين.

ويضم الوفد وزير الخارجية الفلسطيني ونظراءه في السعودية والأردن ومصر وإندونيسيا، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في بيان، أنه « خلال الزيارة، ستجري الصين تواصلا معمقا وبحثا مع الوفد المشترك لوزراء خارجية دول عربية ومسلمة بشأن الدفع نحو خفض التصعيد في النزاع الصهيوني-الفلسطيني الراهن، وحماية المدنيين، وحل القضية الفلسطينية بشكل عادل ».

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