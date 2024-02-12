وزير الدفاع الأمريكي في العناية المركزة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الإثنين، إدخال وزير الدفاع، لويد أوستن، إلى قسم « العناية المركزة »، وذلك بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لمشكلة طارئة في المثانة.

وأوضح البيان أنه تم نقل الوزير البالغ من العمر 70 عاما إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري لفحصه، وبعد سلسلة من التحاليل وتقييم الوضع، أٌدخل إلى قسم العناية المركزة للحصول على الرعاية والخضوع للمراقبة الدقيقة.

وأشار البيان إلى أنه « لا يمكن تحديد مدة بقاء الوزير في المستشفى.. وسيتم الإدلاء بتحديثات أخرى حول حالته الصحية في أقرب وقت ممكن ».

وفي بيان سابق صدر الأحد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية « البنتاغون » الميجر جنرال بات رايدر، إن أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن، للعلاج من « أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة ».

وكان أوستن قد نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر، للعلاج من سرطان البروستاتا.

وعاد إلى المستشفى في الأول جانفي يناير، بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.

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