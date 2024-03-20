وزير داخلية ليبيا: معبر رأس جدير لن يُفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون

أكد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية « عماد الطرابلسي » أن منفذ رأس الجدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون .

وقال « الطرابلسي » خلال لقائه بعدد من قيادات وزارته اليوم الأربعاء: « سنستعيد السيطرة على منفذ رأس جدير ، حتى لو اضطر الأمر لاستخدام القوة ، وننتظر السلطات العليا في الدولة حول هذا الموضوع » .

وأكد الطرابلسي أن هذا موضوع وطني ولا علاقة له بأي مدينة أو قبيلة، مضيفا: « نحن بعيدين عن أي تجاذبات سياسية ، وهدفنا تحقيق الأمن والمحافظة على مقدرات الوطن « .

وأضاف أن الهجوم على عناصر الشرطة عمل إجرامي جبان ، الغرض منه إرباك العمل الأمني والاستمرار بعمليات التهريب من قبل ضعاف النفوس ، مشيرا إلى ان رجال الشرطة الذين كُلفوا بتأمين منفذ رأس جدير، كان من أجل مكافحة التهريب والظواهر السلبية.

وكان منفذ رأس اجدير قد تعرض ليل الاثنين لهجوم مجموعة خارجة عن القانون تسبب في اصابة مجموعة من رجال الشرطة ، وذلك لإثارة الفوضى وارباك العمل نتيجة منع التجاوزات التي تحصل والتي يراها ضعاف النفوس الذين يمتهنون هذه الاعمال حقا مكتسبا.

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