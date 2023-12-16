وفاة أمير الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي ظهر اليوم السبت، وفاة أمير الدولة نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر 86 عامًا.

ودخل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

وسمّي نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في سبتمبر من ذلك العام عن 91 عاما.

ولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء أحمد الجابر الصباح الأمير الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

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