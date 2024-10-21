وفاة التركي فتح الله غولن في الولايات المتحدة

أعلنت القناة التركية العامة «تي آر تي» اليوم الاثنين، وفاة الداعية الإسلامي، المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، وذلك نقلاً عن حسابات على منصات تواصل ومواقع إلكترونية قريبة من حركته.

وأشارت القناة إلى أن غولن (83 عاماً)، الذي يتهمه الرئيس رجب طيب إردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في عام 2016، تُوفي، «الليلة الماضية في المستشفى»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلن موقع «هركول (Herkul) »، التابع لغولن والمحظور في تركيا، وفاة الداعية، «في 20 أكتوبر».

وفتح الله غولن، مؤسس حركة «غولن»، التي تُسمى أيضاً «حزمت (وتعني خدمة)»، كان مقيماً في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 1999. وجرّدته تركيا من جنسيته التركية في عام 2017.

وكان أردوغان متحالفاً في السابق مع حركة «غولن»، لكنها تحوّلت إلى عدو لدود له بعد محاولة الانقلاب في جويلية 2016. ومنذ ذلك الحين، نفذت السلطات التركية حملات اعتقال واسعة طالت المئات من أنصار غولن.

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