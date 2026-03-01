وكالة الأنباء الإيرانية: اسـ.تشـها.د أمين مجلس الدفاع علي شمخاني و قائد الحرس الثوري محمد باكبور

اخر تحديث : 01/03/2026
أمين مجلس الدفاع علي شمخاني و قائد الحرس الثوري محمد باكبور

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية اليوم الأحد، استشهاد أمين مجلس الدفاع علي شمخاني و قائد الحرس الثوري اللواء محمد باكبور في العدوان الصهيوني على طهران.
وقد عُيّن شمخاني -الذي استهدفته تل أبيب في حرب جوان 2025 واعتقدت أنها قتلته- أمينا لمجلس الدفاع، مطلع شهر فيفري الماضي.
كما عيّن القيادي العسكري محمد باكبور قائدا عاما للحرس الثوري الإيراني في جوان 2025، خلفا للواء حسين سلامي.
وكان التلفزيون الإيراني قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد، استشهاد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالغارات الصهيونية التي استهدفت إيران السبت.


