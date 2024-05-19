وكالة الأنباء الإيرانية: دخول مسيرة تركية للمساعدة بعمليات البحث عن مروحية الرئيس

قالت وكالة الأنباء الإيرانية « إرنا » مساء الأحد، إن نطاق البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي آخذ في التناقص، وأنه وصل إلى منطقة نصف قطرها 2 كيلومتر.

كما أعلن المصدر ذاته عن دخول مسيرة تركية من طراز « أكينجي » أجواء البلاد للمساعدة بعمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

كما أفادت وكالة إيسنا بانعقاد اجتماع لخلية الأزمة بحضور نائب الرئيس وقائد الحرس الثوري وعدد من الوزراء، كما أشارت إلى وصول القائد العام للحرس الثوري وعدد من القادة إلى مكان الحادث للتحقيق وإصدار أوامر لتسريع البحث.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء « تسنيم » الإيرانية عن مسؤولي جمعية الهلال الأحمر، فإنّ 40 فريقا من الاستجابة السريعة توجّهوا إلى موقع سقوط المروحية، في ظروف جوية غير مناسبة، ومنطقة وعرة يصعُب التنقّل فيها.

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