وول ستريت جورنال: السيسي رفض مقترحا أمريكيا بإدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة بعد الحرب

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض مقترحا أميركيا بإدارة الشؤون الأمنية في قطاع غزة ريثما تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بالقطاع بعد ما ادّعى أنها « هزيمة » حركة المقاومة الإسلامية « حماس » .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين كبار، لم تسمهم، قولهم إن المقترح الأمريكي جاء خلال لقاء السيسي أمس الأربعاء، مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، الذي زار القاهرة أمس ضمن جولة له في الشرق الأوسط لبحث الوضع في غزة.

وأشارت وول ستريت جورنال إلى أن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء الذي حضره أيضا رئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، أن حكومته لن تلعب دورا في القضاء على حماس. وقال إن القاهرة تحتاج إلى الحركة للمساعدة في الحفاظ على الأمن على الحدود المصرية مع قطاع غزة.

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