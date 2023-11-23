وول ستريت جورنال: لهذه الأسباب تأخر إعلان وقت بدء الهدنة في غزة

ذكرت صحيفة « وول ستريت جورنال » أن حماس ترفض السماح لفرق الصليب الأحمر بزيارة الرهائن الذين سيبقون في غزة بعد البدء بتنفيذ صفقة تبادل الأسرى والرهائن، كما تريد أن يصل المحتجزون الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة إلى مصر بسيارات إسعاف مصرية، وليس عن طريق الصليب الأحمر.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلا عن مصدر صهيوني أن حركة حماس « قدمت مطالب إضافية »، وبحسب المصدر، « فإنه ليس من الواضح ما هي المطالب ».

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