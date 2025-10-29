100 شـ.هيـ.د بينهم 35 طفلاً وصحفي في غارات الاحـ.تلا.ل على غزة

ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ الساعة الثامنة مساء الثلاثاء وحتى العاشرة من صباح اليوم، إلى 100 شهيد، بينهم حوالي 35 طفلاً، في حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على مختلف مناطق القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن الصحفي محمد المنيراوي، العامل في صحيفة فلسطين، استُشهد جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمته في مخيم النصيرات وسط القطاع، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات بحق الطواقم الإعلامية.

كما تم انتشال طفلة شهيدة من تحت أنقاض منزل عائلة البنا الذي قصفته طائرات الاحتلال الليلة الماضية في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، ليرتفع عدد شهداء الاستهداف إلى خمسة في هذا القصف وحده.

وفي سياق متصل، استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة ودمرت مربعاً سكنياً في محيط مسجد السوسي بالمخيم، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وأكدت المصادر الصحية أن قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة مجازر مروعة بحق المدنيين في القطاع، موثقة بانتهاكات جسيمة بحق سكان غزة الأبرياء.

