108 شهداء في مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، ارتفعت إلى 108 شهداء، منهم 93 شهيدا في شمال القطاع، و9 شهداء وسط القطاع، و6 شهداء جنوب القطاع.

ووصل إلى مستشفى الشفاء 64 شهيدا، وإلى مستشفى الأهلي العربي « المعمداني » 24 شهيدا، وإلى مستشفى القدس 5 شهداء، ومستشفى العودة 3 شهداء، ومستشفى شهداء الأقصى 6 شهداء، ومستشفى ناصر 6 شهداء.

والليلة الماضية، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في غارة من طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

شن جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل ومبانٍ سكنية بروبوتات مفخخة في مناطق شمال غرب وشمال شرقي المدينة. كما استهدف عدة منازل متلاصقة مكتظة بالمواطنين وخيام نازحين بمناطق متفرقة في مدينة غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 64 ألفا و964 شهيدا و165 ألفا و312 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 428 مواطنا بينهم 146 طفلا.

كلمات البحث :الاحتلال;شهداء;غزة