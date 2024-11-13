11 شهيدا في قصف الاحتلال مشروع بيت لاهيا ورفح والنصيرات

استُشهد 9 فلسطنيين، اليوم الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الصهيوني موقعين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا الاخبارية الفلسطينية الرسمية، بأن 5 مواطنين استشهدوا إثر استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطنيين قرب بوابة مستشفى كمال عدوان، و4 آخرين جراء قصف منزل في مشروع بيت لاهيا.

وأضاف، أن مواطنا آخر استشهد في قصف طائرة مسيرة للاحتلال مدينة رفح، إضافة إلى طفلة (10 سنوات) متأثرة بجروح أصيبت بها قبل يومين في مخيم النصيرات، إذ استشهد حينها والداها، وأصيب شقيقها بجروح خطيرة، إثر قصف الاحتلال خيمة كانت تؤويهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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