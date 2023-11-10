11.208 شهداء ونحو 29 ألف جريح في عدوان الاحتلال الشامل على غزة والضفة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 11.208 شهداء ونحو من 29.500 جريح.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، إن 11025 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 183 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500 جريح.

وأضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء.

وأشارت الوزارة إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق (71%) من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

وأضافت الوزارة أن 117 ألف نازح إلى جانب الطواقم الطبية والصحية وآلاف المرضى يقيمون في المرافق الصحية.

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