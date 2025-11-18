13 شـ.هيـ.دًا جراء غارة استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

13 شـ.هيـ.دًا جراء غارة استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، ارتقاء 13 شهيداً في حصيلة محدثة، من جراء اعتداء صهيوني بغارة استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان.
وأفادت قناة الميادين، بوقوع عدد كبير من الجرحى، من جراء القصف الصهيوني الذي استهدف مرآباً للسيارات بـ 3 صواريخ، مضيفاً أن الموقع المستهدف مفتوح ويقع في « الشارع التحتاني » من المخيم.
من جهتها، علّقت القناة « 12″ للاحتلال قائلةً إنه « لا يوجد قياديون جرى اغتيالهم في الهجوم على المجمع في صيدا ».


