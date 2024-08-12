142 شهيدا خلال 48 ساعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ(48 ساعة) الماضية راح ضحيتها (142 شهيداً) وصل منهم إلى المستشفيات 107 شهداء ممن عرفت أسماؤهم وجاري التأكد من هويات وتسجيل باقي الشهداء، وبلغ عدد الإصابات 150 إصابة.

واشارت الصحة الى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 39897 شهيداً و 92152 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي (عدد الشهداء لا يشمل الشهداء مجهولي الهوية في مجزرة مدرسة التابعين بمدينة غزة).

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وتحت البنايات المدمرة وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب تواجد آليات الاحتلال وخطورة تلك الأماكن.

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