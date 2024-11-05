15 شهيدا في غارة للاحتلال على بلدة برجا في لبنان

استشهد 15 شخصا وأصيب آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة برجا في محافظة جبل لبنان.

وأفاد مصدر صحفي بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في بلدة برجا قضاء الشوف، ما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة آخرين، وما زالت عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض مستمرة، وفقا لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 11 شخصا وإصابة 61 آخرين في غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان أمس الإثنين، لترتفع الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 3013 شهيدا و13553 جريحا.

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