156 شهيدًا و 246 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تواصلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة في اليوم الـ 88 موقعة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكبت قوات الاحتلال 13 مجزرة بحق العائلات في غزة راح ضحيتها 156 شهيدا و 246 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني الى 21.978 شهيد و 56.697 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي

واستمرت الغارات الجوية والمدفعية على مختلف أنحاء خان يونس حيث نفذ جيش الاحتلال حزاما ناريا جنوب المدينة.

واصيب 4 مواطنين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جورة العقاد غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ودمر جيش الاحتلال منزلا في وسط مخيم النصيرات، وارتفع عدد الشهداء إلى 15 شهيدًا وعدد من الجرحى، جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة مطر بشارع أبو عريف في دير البلح وسط قطاع غزة.

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