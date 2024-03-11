16 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

استُشهد 16 فلسطينيا اليوم الإثنين، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في القطاع، باستشهاد 16 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال لمنزل يعود لعائلة أبو شمالة في حي الزيتون بمدينة غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلا شرق مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.

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