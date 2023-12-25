166 شهيدا و 384 اصابة في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تواصلت الحرب الصهيونية على قطاع غزة في اليوم الثمانين مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وسط محاولات صهيونية للسيطرة على خان يونس جنوب القطاع مع بدء التمهيد لعملية برية وسط قطاع غزة.

وارتقى 166 شهيدا و 384 اصابة في قطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الصهيوني الى 20.424 شهيدا و 54.036 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

ونفذت طائرات الاحتلال مجزرة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة راح ضحيتها العشرات من الشهداء وخلفت دمارا كبيرا في المخيم.

وقال الدكتور اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة إن ما حدث في مخيم المغازي هو ابادة جماعية لمربع سكني مكتظ راح ضحيتها 70 شهيدا والعدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

وقصف جيش الاحتلال منازل مأهولة لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة كساب في مخيم المغازي .

ونفذت الطائرات الحربية أحزمة نارية بين مخيمي البريج والمغازي وقطعت الطرق بينهما عبر غارات زادت عن خمسين.

وتمكن المسعفون من انتشال 8 شهداء و14 إصابة من مخيم البريج وسط قطاع غزة، نتيحة للقصف الإسرائيلي المتواصل.

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