1700 أسير أفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الصفقة

تمّ الافراج عن 1700 أسير فلسطيني بينهم 700 أسير من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و1000 أسير من قطاع غزة أفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

وبانتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تم الإفراج بموجبها عن 33 أسيرا للاحتلال منهم 8 جثث و5 تايلنديين، يتبقى في قطاع غزة 59 أسيرا صهيونيا.

ووصل أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من سجن « عوفر » للاحتلال إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، فجر اليوم الخميس، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم.

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