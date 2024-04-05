182يوما من الحرب.. شهداء بالعشرات والاحتلال يفرج عن 100 أسير

واصلت طائرات الاحتلال قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 182 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح 62 شهيد و 91 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الصهيني الى 33037

شهيد و 75668 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن 101 أسير فلسطيني من قطاع غزة اعتقلتهم خلال الحرب المستمرة على القطاع.

وأكدت مصادر فلسطينية أن معظم المعتقلين اعتقلوا من مشفى ناصر خلال اقتحامه قبل نحو 50 يوما وان بعضهم اعتقدوا من مشفى الشفاء.

وأغارت طائرات الاحتلال على ارض زراعية قرب بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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