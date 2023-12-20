19.902 شهيد ونحو 55 ألف جريح منذ بدء العدوان على الشعب الفلسطيني

أكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد الشهداء إلى 19.902 شهيد، وأكثر من 55 ألف جريح، منذ بدء العدوان الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت الصحة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن 19,600 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وإنه جُرح أكثر من 55 ألفا، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة إلى 302 شهيدا.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن نحو 310 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 35 من طواقم الدفاع المدني، و97 صحفيا، و136 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « أونروا ».

وأشارت إلى أن عدد النازحين في قطاع غزة داخليا يقدر بحوالي 1.9 مليون شخص، أي نحو 90% من السكان، وقد تم تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل في 94 مركز إيواء للأونروا في الجنوب.

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