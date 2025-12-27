21 دولة عربية وإسلامية: اعتراف تل أبيب بـ « أرض الصومال» سابقة خطيرة

شددت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية، السبت، على رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى « أرض الصومال »، معتبرة الخطوة « سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين ».

جاء ذلك في بيان مشترك لـ »التعاون الإسلامي » ووزراء خارجية، تركيا والأردن، ومصر، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، واليمن، نشرته « الخارجية الأردنية » بمنصة شركة « إكس » الأمريكية.

ويأتي البيان عشية اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، الأحد، لتأكيد الرفض العربي لإعلان إسرائيل الاعتراف بما يسمى « أرض الصومال ».

والجمعة، قال مكتب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير « أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة ».

وأكد البيان المشترك للدول العربية والإسلامية « الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الكائن بجمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي ».

وأشار البيان، إلى أن « الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ».

وأدان « بأشدّ العبارات » هذا الاعتراف الذي يمثّل « خرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكّد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها ».

وشددت الدول الموقعة على البيان، على دعمها « الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أيّ إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه ».

وأعلنت رفضها « القاطع للربط بين هذا الإجراء وأيّ مخطّطات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلًا وموضوعًا وبشكل قاطع ».

كلمات البحث :الصومال;تل أبيب;دول عربية