24 شهيداً بغارة استهدفت بيت عزاء في بيت لاهيا

استشهد 24 فلسطينيا على الأقل وأصيب 50 آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جراء غارة صهيونية استهدفت بيت عزاء في حي السلاطين ببيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مصادر محلية إن القصف الصهيوني تزامن مع وقت إفطار المواطنين الذين كانوا في بيت عزاء أحد الشهداء.

وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء المجازر التي يرتكبها الاحتلال منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 436 شهيداً و678 مصاباً.

وأوضحت الوزارة أن « عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 49 ألفا و547، في حين بلغ عدد المصابين 112 ألفا و719″.

واستأنف الاحتلال الحرب على غزة، فجر الثلاثاء، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 جانفي الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد نحو 460 فلسطينياً وإصابة المئات.

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