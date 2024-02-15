28663 شهيدا في قطاع غزة

ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 28663 شهيدا و68395 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان، اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدا و104 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفة أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وشن الاحتلال الصهيوني عددا من الغارات الجوية على مختلف أنحاء غزة منذ ليل أمس، كما اقتحمت قواتها مجمع ناصر طبي الذي يعد أكبر مستشفى في جنوب القطاع.

ولا تزال تل أبيب ماضية في خطتها لشن هجوم على مدينة رفح المكتظة بأكثر من 1.4 مليون فلسطيني، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة والمفاوضات الجارية سعيا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة.

وكتب رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو على حسابه الرسمي على تطبيق تلغرام «سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال».

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