292 مستوطنا يقتحمون الأقصى

نفّذ عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، في أول أيام « عيد الفصح العبري ».

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن 292 مستوطنا اقتحموا الأقصى « 219 خلال فترة الاقتحامات الصباحية، 73 خلال فترة الاقتحامات بعد الظهر ».

وعلى شكل مجموعات متتالية، اقتحم المستوطنون الأقصى عبر باب المغاربة، الذي تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 1967.

وأدى المستوطنون صلواتهم المزعومة خلال اقتحامات الأقصى فيما تمركزت القوات على أبواب الأقصى كافة، وقامت بتوقيف الوافدين اليه وفحصت هوياتهم قبل السماح لهم بالدخول.

كلمات البحث :اقتحام;الأقصى;مستوطن