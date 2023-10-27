32 صحفيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهاد 32 صحفيا وإصابة العشرات منهم، وهدم ما يقارب 39 منزلا للصحفيين ما بين جزئي وكلي، وقصف مقرات 50 مؤسسة إعلامية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال الإعلام الحكومي في غزة في بيان صحفي، الجمعة: « إن عدوان الاحتلال يزداد شراسة يوما بعد يوم مرتكبا أبشع الجرائم والمجازر بحق المدنيين عامة والصحفيين خاصة، باستهدافهم بشكل مباشر وتدمير منازلهم فوق رؤوسهم ورؤوس عائلاتهم وهدم مؤسساتهم الإعلامية، دون رادع للاحتلال من قبل المنظمات الدولية والعربية » .

وطالب كافة الجهات الدولية المعنية التدخل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية في فلسطين لتمكينها من القيام بعملها.

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