4 شهداء و13 جريحا في قصف الاحتلال منزلا في البريج وسط قطاع غزة

واصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة مخلفًا المزيد من الضحايا، جلهم من الأطفال والنساء.

ففي أحدث جرائمه، استهدفت طائراته الحربية الليلة، منزلًا لعائلة عبد الهادي في مخيم البريج وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين، بينهم أطفال، وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة، وفق ما أعلن مستشفى العودة بالنصيرات.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد مواطن برصاص طائرة مسيّرة للاحتلال « كواد كوبتر » استهدفته في منطقة المقوسي شمال غربي مدينة غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء القصف الصهيوني المستمر على مختلف مناطق القطاع على مدار اليوم الاثنين، إلى أكثر من 19 شهيدًا، وفقًا لمصادر طبية.

وبلغ العدد الإجمالي للشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023، إلى 45,854 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى 109,139 جريحًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا محاصرين تحت أنقاض المنازل المدمرة.

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