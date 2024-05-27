40 شهيدا إثر قصف مخيم للنازحين شمال رفح

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن عدد شهداء القصف الصهيوني على رفح وصل 40 شهيدا وأن هناك عشرات الجرحى.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يواجه صعوبات في الوصول إلى الجرحى بسبب الاستهداف المباشر لطواقمه.

يُشار إلى أن الهلال الأحمر قال إن المنطقة التي استهدفها الاحتلال في رفح منطقة إنسانية سبق أن أجبر الفلسطينيين على النزوح إليها.

وأفادت لجنة الطوارئ في محافظة رفح بأن الاحتلال أقدم مساء الأحد على ارتكاب مجزرة بقصف خيام النازحين شمال غرب رفح « تل السلطان »، راح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى واشتعال النيران في الخيام.

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