40 شهيدا بقصف صهيوني وسط قطاع غزة

اقرأ المزيد ...

1232 شهيدا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في يومه السادس، إلى 1232 ش ...

قطاع غزة: 125 شهيدا و265 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية تواصلت الغارات الصهيونية العنيفة على مختلف مناطق قطاع غزة، في اليوم 101 من الحرب على قطا ...