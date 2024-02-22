40 شهيدا بقصف صهيوني وسط قطاع غزة

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة إن 40 مواطنا استشهدوا وأكثر من 100 جريح سقطوا جراء الغارات الصهيونية التي استهدفت 4 منازل في دير البلح وسط قطاع غزة.
وحمل المكتب في بيان الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي إضافة إلى الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المتواصلة.
وطالب دول العالم الحر بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء بشكل فوري وعاجل.
كلمات البحث :شهيد;قصف صهيوني;قطاع غزة
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