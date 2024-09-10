استُخدمت فيها صواريخ ارتجاجية ثقيلة: 40 شهيدا بمجزرة جديدة بمواصي خان يونس

واصلت طائرات الاحتلال الصهيوني قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 340 من الحرب مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتكب الاحتلال مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية وصل منها للمستشفيات 16 شهيدا و 64 اصابة .

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى40988 شهيدا و 94826 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وارتكب الاحتلال مجزرة مروعة جديدة بحق النازحين في مواصي خان يونس.

وادّت المجزرة إلى استشهاد 40 مواطنا واصابة 60 نقلوا إلى عدة مشافي في خان يونس.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن الغارات استهدفت تجمعا لخيام النازحين مكون من 20 خيمة على الأقل مأهولة بالسكان في منطقة ادعى الاحتلال أنها إنسانية.

وخلفت الغارات العنيفة 3 حفر كبيرة حيث كانت الصواريخ المستخدمة ارتجاجية ثقيلة

وأوضح ان عددا من الشهداء دفن في الأرض وتواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة كبيرة بانتشال الشهداء وسط انعدام الإمكانيات وعدم وجود مصدر ضوء .

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