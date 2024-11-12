403 يوما للحرب: شهداء بالعشرات بالنصيرات وخان يونس وقصف مكثف على غزة

واصلت طائرات الاحتلال الصهيوني قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 403 من الحرب مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء و الجرحى٠

وارتقى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية خمسة وأربعين شهيدا على الاقل واصيب العشرات في سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية.

وحاصر الاحتلال مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين في بيت حانون شمال القطاع وأطلق النيران والقذائف نحوها.

وأجبر الاحتلال النازحين على الخروج تحت زخات الرصاص وتهديد السلاح من مراكز الإيواء و البيوت المجاورة في بيت حانون باتجاه شارع صلاح الدين.

وقصف جيش الاحتلال منزل عائلة الدكتور جمال شبات ببيت حانون وهناك عدد من الشهداء والجرحى.

وفي غزة ارتقى ثلاثة شهداء واصابات في استهداف الطيران الحربي الصهيوني لشقة سكنية تعود لعائلة العمصي في عمارة اليرموك بشارع الجلاء.

واستشهد شاب متأثرًا بإصابته الحرجة جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في سوق عمر المختار بالقرب من مسجد كاتب ولاية بمدينة غزة ليرتفع عدد الشهداء إلى ثلاثة فيما استشهد الرابع في قصف قرب مجمع الشفاء الطبي.

وارتكب الاحتلال مجزرة دامية بمواصي خان يونس عندما قصف خيمة تؤوي نازحين ويعمل صاحبها بتقديم خدمة الإنترنت ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنا بينهم طفلان وعدد كبير من المصابين.