51 شهيدا بنيران وقصف الاحتلال منذ فجر اليوم

استُشهد 51 فلسطينيا بينهم 36 في مدينة غزة، في قصف ونيران الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 22 مواطنا بينهم 9 أطفال و6 نساء، وإصابة آخرين بجروح في مجزرة ارتكبها الاحتلال في قصف مخازن تابعة لبلدية غزة تؤوي نازحين قرب سوق فراس بالمدينة.

وفي حي الصبرة جنوبي غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون إثر استهداف منزل لعائلة، كما استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منزلا لعائلة في مخيم 1 بالنصيرات وسط قطاع غزة، فيما استشهدت سيدة وأصيب آخرون نتيجة قصف منزل لعائلة شمال مخيم النصيرات.

وفي شارع الصحابة بمدينة غزة، استشهدت مواطنتان وأصيب آخرون بجروح في قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة المغربي، إضافة إلى استشهاد مواطنين وإصابة أخرى حرجة جراء قصف مسيرة للاحتلال شاحنة تقل نازحين بمنطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة، كما استشهد مواطن وإصابة آخرين في قصف مسيّرة للاحتلال مواطنين بشارع عمر المختار وسط مدينة غزة.

وفي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، استُشهد 8 مواطنين من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال في منطقة الشاكوش شمال غرب المدينة

وتواصل القصف المدفعي على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية الغربية من مدينة غزة، وسط تحليق مكثف للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

