60 شهيدا في قطاع غـ.ز.ة منذ فجر اليوم

استشهد 60 فلسطينيا في أنحاء قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة، مع استمرار الغارات المكثفة وعمليات نسف المنازل من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت مصادر طبية إن 60 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، حيث وصل إلى مستشفى الشفاء 25 شهيدا، و7 شهداء إلى مستشفى الأهلي العربي « المعمداني »، و3 إلى مستشفى الهلال الميداني- السرايا، و20 إلى مستشفى العودة، وشهيد واحد إلى مستشفى الأقصى، و4 شهداء لمستشفى ناصر.

ونوهت أن من بين الشهداء، 13 شهيداً من طالبي المساعدات، وشهيدان أحدهم طفلة نتيجة سوء التغذية ونقص العلاج.

كلمات البحث :شهيد;غزة